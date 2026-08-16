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        Kene kabusu! Aynı aileden 2.kayıp!

        Kene kabusu sürüyor. Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören Bekir Selvi, hayatını kaybetti. Selvi'nin amcasının oğlu Bilal Selvi'nin de 2020 yılında yine kene ısırması sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 15:25 Güncelleme:
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        Kene kabusu! Aynı aileden 2.kayıp!

        Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören Bekir Selvi (63), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Selvi'nin amcasının oğlu Bilal Selvi’nin de 2020 yılında yine kene ısırması sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

        Sivas il merkezine bağlı Kızılca köyünde yaşayan, emekli ve nakliyat işleriyle uğraşan 6 çocuk babası Bekir Selvi’ye arazide kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi, yakınları tarafından durumu fark edilerek hemen Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan ilk tetkiklerin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Selvi, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti. Hastane morgundan yakınları tarafından teslim alınan Selvi'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Kızılca köyüne götürüldü.

        ÖLÜ SAYISI 12 OLDU

        Hayatını kaybeden Bekir Selvi'nin amcasının oğlu Bilal Selvi'nin de Haziran 2020'de kene ısırması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Aynı aileden ikinci kişinin de kene nedeniyle hayatını kaybetmesi köyde büyük üzüntüye yol açtı. Bu yıl KKKA hastalığı nedeniyle çevre kentler ile Sivas'ın ilçelerinden getirilen ve tedavi gördükleri sırada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

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