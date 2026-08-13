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        Haberler Gündem Çevre Kırıkkale'de 300 keklik doğaya salındı

        Kırıkkale'de 300 keklik doğaya salındı

        Kırıkkale'de doğal yaşamın desteklenmesi ve tarım alanlarındaki zararlılarla mücadeleye etmeleri için 300 keklik doğaya salındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 15:56 Güncelleme:
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        Kırıkkale'de doğaya keklikler salındı
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        Kırıkkale'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nce doğal yaşamın desteklenmesi ve tarım alanlarındaki zararlılarla biyolojik mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in de katıldığı programda 300 keklik doğaya salındı.

        Vali Sarıibrahim, keklik salınımının biyolojik çeşitliliğin korunması için değerli bir çalışma olduğunu belirterek, kentteki üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

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        #Kırıkkale Haberleri
        #kınalı keklik
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