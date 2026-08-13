Kırıkkale'de doğaya keklikler salındı

Kırıkkale'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nce doğal yaşamın desteklenmesi ve tarım alanlarındaki zararlılarla biyolojik mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in de katıldığı programda 300 keklik doğaya salındı.

Vali Sarıibrahim, keklik salınımının biyolojik çeşitliliğin korunması için değerli bir çalışma olduğunu belirterek, kentteki üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.