Kırıkkale'de "mahallemde huzur var" etkinliği

Kırıkkale'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesi faaliyet gösteren Gençlik Merkezi tarafından Yuva Mahallesi'nde çocuklar için birlik, beraberlik ve paylaşmayı aşılamak amacıyla "mahallemde huzur var" etkinliği yapıldı.

Çocuklar ve ailelerin bir araya geldiği programda, konser, yüz boyama ve bilek güreşi gibi etkinlikler düzenlendi.