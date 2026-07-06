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        Kuşadası'nda bir caretta caretta yuvası daha

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahillerinde bir vatandaş tarafından yeni bir caretta caretta yuvası daha tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Söke Şefliği ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekipleri tarafından alan tel kafesle çevrilerek koruma altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 10:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kuşadası'nda bir yuva daha tespit edildi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, duyarlı bir vatandaşın ihbarı sayesinde caretta carettaya ait yeni bir yuva tespit edilerek koruma altına alındı.

        İHA'nın haberine göre, gece saat 02.30 sıralarında Sevgi Plajı yakınındaki Efetur Tatil Sitesi plajında arkadaşlarıyla oturan Sarpkan Savaşkan, denizden çıkarak kumsala yönelen bir caretta carettayı fark etti. Durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildiren Savaşkan, süreç boyunca verilen yönlendirmeler doğrultusunda kaplumbağanın güvenli şekilde yuvalamasını tamamlamasını sağladı.

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        İhbarın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Söke Şefliği ile EKODOSD ekiplerinin yaptığı incelemede yuvanın yeri belirlenirken, alan tel kafesle çevrilerek koruma altına alındı. Plajı kullanan vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla bölgeye uyarı afişleri de yerleştirildi. Aynı plajda ikinci bir caretta caretta yuvasının da tespit edildiği belirtilirken, bölgedeki Mimoza Cafe'nin yuva alanındaki şemsiye ve şezlonglarını kaldırarak koruma çalışmalarına destek verdiği ifade edildi.

        EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kısa süre önce Selçuk Zeytinköy Plajı ile Kuşadası sahillerinde 3 yetişkin caretta carettanın ölü olarak kıyıya vurmasının üzüntüsünü yaşadıklarını hatırlatarak, yeni yuvaların tespit edilmesinin umut verici olduğunu belirtti. Sürücü, her geçen yıl artan yuva sayısının Kuşadası sahillerinin deniz kaplumbağaları için önemli bir üreme alanı haline geldiğini gösterdiğini ifade etti.

        Vatandaşların, tatilcilerin ve işletmelerin koruma çalışmalarına verdiği desteğin farkındalığı artırdığını vurgulayan Sürücü, "Deniz kaplumbağalarının güvenle yuvalayabilmesi, duyarlı vatandaşların zamanında yaptığı bildirimler ve ortak koruma çalışmaları sayesinde mümkün oluyor" dedi.

        Sürücü, yuvanın korunmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, vatandaşlardan deniz kaplumbağalarıyla karşılaşmaları halinde yetkililere haber vererek aynı duyarlılığı göstermelerini istedi.

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        #caretta caretta
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