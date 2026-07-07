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        Kuşadası Belediye Meclisi'nde engelli erişimi ve elektrikli araç kararı

        Aydın'ın Kuşadası Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında elektrikli araç alımı, Adalı Kart sahiplerine kültürel alanlarda yüzde 70 indirim uygulanması ve engelli bireylerin plajlara erişimini kolaylaştıracak plaj sandalyesi bağışıyla ilgili kararlar alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 12:10 Güncelleme:
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        Kuşadası'nda engelli erişimi ve elektrikli araç kararı

        Aydın'ın Kuşadası Belediye Meclisi'nin Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi. Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda müdürlüklerden gelen ve ilgili komisyonlara havale edilen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        Toplantının dikkat çeken gündem maddelerinden biri belediyenin elektrikli araç yatırımı oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, belediyenin kiralama maliyetlerini azaltmayı ve öz kaynaklarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Elektrikli araçların çevre dostu olduğuna dikkat çeken Demirtaş, "Dünyanın durumu ortada, ülkemizin ekonomik şartları da ortada. Bu nedenle araç kiralamak yerine elektrikli binek araç satın alarak uzun vadede kiralama maliyetlerinden kurtulmayı hedefliyoruz. İlerleyen süreçte kendi elektriğimizi de üretmemiz halinde bu araçların işletme maliyetlerini çok daha aşağı çekebileceğiz. Amacımız Kuşadası Belediyesinin öz sermayesini güçlendirmek ve kamu kaynaklarını daha verimli kullanmaktır" dedi.

        Mecliste turizm ve kültür alanında da bir karar alındı. Buna göre Adalı Kart sahibi vatandaşların Deniz Ticaret ve Tarihi Sergi Alanı'na giriş ücretinde yüzde 70 indirim uygulanması kararlaştırıldı. Düzenlemeyle birlikte giriş ücreti 50 TL'den 15 TL'ye düşürüldü. Aynı kapsamda Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sergi Alanı için de Adalı Kart sahiplerine yüzde 70 indirim uygulanacak. Böylece normalde 100 TL olan giriş ücreti Adalı Kart kullanıcıları için 30 TL olarak belirlendi.

        Toplantıda sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda engelli bireyleri ilgilendiren önemli bir karar da alındı. Kuşadası Belediyesi envanterine, plajların engelli vatandaşlar tarafından daha rahat kullanılabilmesini sağlamak amacıyla bağış yoluyla 2 adet 3 tekerlekli ve kolçaklı plaj sandalyesi kazandırıldı.

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