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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuşadası'nda karnından bıçaklanan kişi öldü

        Kuşadası'nda karnından bıçaklanan kişi öldü

        Aydın Kuşadası'nda kavga ettiği şüpheli tarafından karnından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 01:39 Güncelleme:
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        Karnından bıçaklanan kişi öldü

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. (32) ile Sergen Güler (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada M.Y, cebinden çıkardığı bıçakla Sergen Güler'i karnından ağır yaraladı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Şüpheli M.Y, olayın ardından kaçarken, ağır yaralanan Sergen Güler ise bir süre yolda yürüdükten sonra yere düştü. Durumu fark eden çevredeki esnafın ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan M.Y, tutuklandı.

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