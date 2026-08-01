Kuşadası'nda karnından bıçaklanan kişi öldü
Aydın Kuşadası'nda kavga ettiği şüpheli tarafından karnından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. (32) ile Sergen Güler (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada M.Y, cebinden çıkardığı bıçakla Sergen Güler'i karnından ağır yaraladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Şüpheli M.Y, olayın ardından kaçarken, ağır yaralanan Sergen Güler ise bir süre yolda yürüdükten sonra yere düştü. Durumu fark eden çevredeki esnafın ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan M.Y, tutuklandı.