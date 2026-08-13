Makaslama faciası! Can kayıpları var!
Hatay'da meydana gelen bir kazada can pazarı yaşandı. Kentte TIR, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde TIR, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Ö.Ö. idaresindeki TIR, Dörtyol-Erzin Otoyolu'nun Kuzuculu Mahallesi mevkisinde makaslama yapması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı.
Aynı istikamette ilerleyen K.S'nin kullandığı Hatay CSR Seyahat'e yolcu otobüsü ve Mert Aysüt yönetimindeki TIR'ın dorsesine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilin sürücüsü Aysüt ve beraberindeki Ahmet Baran Çapar, Ecem B, Çağla U, Derya Ö. ve İbrahim Y. yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Aysüt ve Çapar, hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Fotoğraf: İHA