Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yeni Parti'ye geçecek

Cumhuriyet Halk Partisinde kalmayı tercih eden tüm partililerimizin tercihine saygım var.

Ancak sırf kurucusu için veya tarihi aidiyet duygumuz yüzünden şu an iktidarın güdümünde hareket eden bir partide kalmanın ülke menfaati açısından doğru olduğunu düşünmüyorum.

Dün partimizin…