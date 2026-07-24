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        Haberler Gündem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yeni Parti'ye geçecek

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yeni Parti'ye geçecek

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP'de kalmayı tercih eden partilere saygı duyduğunu belirtirken, ülkenin artık yeniliğe ihtiyaç duyduğunu savundu. Dutlulu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e destek vererek, "O yeniliği hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 19:10 Güncelleme:
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        Besim Dutlulu, Yeni Parti'ye geçecek

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kalmayı tercih eden partililerin kararına saygı duyduğunu belirterek, mevcut şartlarda iktidarın güdümünde hareket ettiğini öne sürdüğü bir partide kalmanın ülke menfaati açısından doğru olmadığını savundu.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dutlulu, "Dün partimizin değişime ihtiyacı vardı, değişim gerçekleşmişti. Bugün ülkenin yeniliğe ihtiyacı var. O yeniliği de hep beraber gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. Dutlulu, paylaşımında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e de destek vererek, "Sizinleyiz @eczozgurozel" dedi.

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