Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yeni Parti'ye geçecek
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP'de kalmayı tercih eden partilere saygı duyduğunu belirtirken, ülkenin artık yeniliğe ihtiyaç duyduğunu savundu. Dutlulu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e destek vererek, "O yeniliği hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 19:10 Güncelleme:
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kalmayı tercih eden partililerin kararına saygı duyduğunu belirterek, mevcut şartlarda iktidarın güdümünde hareket ettiğini öne sürdüğü bir partide kalmanın ülke menfaati açısından doğru olmadığını savundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dutlulu, "Dün partimizin değişime ihtiyacı vardı, değişim gerçekleşmişti. Bugün ülkenin yeniliğe ihtiyacı var. O yeniliği de hep beraber gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. Dutlulu, paylaşımında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e de destek vererek, "Sizinleyiz @eczozgurozel" dedi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ