Manisa Büyükşehir'e "Sağlıklı İşyeri Sertifikası"

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Programı" kapsamındaki 4. denetimi başarıyla geçti. Denetimler, İl Sağlık Müdürlüğü'nden Diyetisyen Burcu Bayraktar Yücefaydalı ve Dr. Özgür Sekreter tarafından yürütüldü.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sürecin standartlara uygun şekilde tamamlanmasına Koordinatör Derya Hüner ile Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın katkı sağladı. Büyükşehir, bu unvanı Manisa'da kazanan ilk kamu kurumu ve il genelinde bu belgeye sahip tek belediye oldu.

Sürece ilişkin açıklama yapan Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın ile Koordinatör Derya Hüner, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çalışan sağlığını ve huzurunu esas alan yenilikçi projelerimizle Manisa'daki diğer kurumlara örnek olmaya ve öncü adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.