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        Haberler Gündem Çevre Manisa Büyükşehir AfarEdge Projesi ile arıtılmış atık suyu tarımsal sulamada kullanacak

        Manisa Büyükşehir AfarEdge Projesi ile arıtılmış atık suyu tarımsal sulamada kullanacak

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı kapsamında destek almaya hak kazanan AFarEdge Projesi ile arıtılmış atık su tarımsal sulamada yeniden kullanılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 12:05 Güncelleme:
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        Manisa'da atık su tarımsal sulamada kullanılacak
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        Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımda dijital teknolojilerin geliştirilmesini ve kaynakların verimli kullanılmasını amaçlayan AFarEdge Projesi'nin ortakları arasında yer aldı. Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projenin hibe sözleşmesi imzalandı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'daki Centria Uygulamalı Bilimler Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen proje, 8 farklı ülkeden 36 uluslararası ortağı bir araya getiriyor. Avrupa Birliği, tarafından toplam 8,76 milyon avro hibe desteği sağlanan projeyle yapay zekâ, sensör teknolojileri ve uç bilişim uygulamalarından yararlanılarak tarımsal üretimde su verimliliğini artıracak çözümler geliştirilecek ve sahada test edilecek.

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        PİLOT UYGULAMA SARIGÖL'DE OLACAK

        Projenin Manisa ayağındaki uygulamaları Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek. Sarıgöl Atıksu Tesisi’nde gerçekleştirilecek pilot uygulamada, arıtılmış atık suyun tarımsal sulamada güvenli ve verimli bir şekilde yeniden değerlendirilmesi sağlanacak. Böylece küresel iklim değişikliğiyle birlikte artan kuraklık riskine karşı alternatif bir su kaynağı oluşturulması ve mevcut su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor. Projenin uluslararası koordinasyonu ve kurumlar arası iletişimi Manisa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından, teknik ve saha uygulamaları ise MASKİ Genel Müdürlüğü eliyle yürütülecek.

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        Finlandiya, Portekiz, Avusturya, İspanya, Hollanda, İsviçre, Fransa ve Türkiye'den 36 ortağın yer aldığı projeye Türkiye'den Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Ege Üniversitesi, Ergünler (ERARGE) ve Bitnet katılım sağlıyor. Eylül 2026'da başlayan ve 36 ay boyunca sürecek proje kapsamında geliştirilen dijital teknolojiler ve Manisa Sarıgöl'deki pilot uygulamanın saha deneyimleri sağlanmış olacak.

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        #manisa haberleri
        #tarımsal sulama
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