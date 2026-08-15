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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de 68 yaşındaki yatalak eşini öldüren koca gözaltında

        Mardin'de 68 yaşındaki yatalak eşini öldüren koca gözaltında

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde 66 yaşındaki S.C., evde çıkan tartışmada 68 yaşındaki yatalak eşi Asya Cebe'yi bıçaklayarak öldürdü. S.C. gözaltına alındı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 11:27 Güncelleme:
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        Yatalak eşini öldürdü! Koca gözaltında
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde S.C. (66), yatalak olduğu öğrenilen eşi Asya Cebe'yi (68) çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli S.C, gözaltına alındı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Nusaybin ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Şahin Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; S.C. (66) ile yatalak eşi Asya Cebe (68) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.C., eşi Asya Cebe'yi bıçakladı.

        Evden yükselen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Asya Cebe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Cebe'nin cansız bedeni, ön otopsi işlemleri için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cebe’nin cenazesinin, detaylı otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edileceği öğrenildi.

        Olayın ardından şüpheli S.C. gözaltına alınırken, cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürdürüyor.

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