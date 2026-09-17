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        Haberler Gündem Güncel Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününde takılan altınların çoğu sahte çıktı

        Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününde takılan altınların çoğu sahte çıktı

        Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününde takılan 97 parça takının 76 tanesinin altın olmadığı tespit edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 18:27 Güncelleme:
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        Altınların çoğu sahte çıktı

        Mehmet Fatih Tançalan'ın sosyal medyada gündem olan düğününün ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri ve MASAK harekete geçti.

        Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Tançalan, sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz Tançalan ve bir akrabası "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı. Düğünde takılan ve bir evin müştemilatında ele geçirilen takılarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda ise 97 parça takının 76'sının altın olmadığı tespit edildi. Söz konusu 76 parça için rapora "altın olmayan" ibaresi düşüldü.

        Öte yandan, ele geçirilen altınlardan 22 ayar 580.04 gram gelen altın boyunluk Hint seti kolyesinin ise gerçek olduğu tespit edildi.

        *Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Mehmet Fatih Tançalan
        #van
        #çağla öz tançalan
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