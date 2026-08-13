Mehmet Mustafa Gürban, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Böylece İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 28’e düşmüş oldu. Gürban paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve yüce Türk milletinin daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceğe kavuşması adına bugüne kadar tüm gücümle, büyük bir inanç ve kararlılıkla çalıştım. Tüm gayretimin ortak değerlerimiz ve milletimizin menfaati doğrultusunda olduğu hususu tartışmasızdır. Hayatım boyunca şanlı Türk bayrağının gölgesinde, millî ve manevi değerlerimize, köklü kültürel mirasımıza sahip çıkarak yaşamayı ilke edindim. Milletvekilliği görevimi de bu anlayışla, onurla ve sorumluluk bilinciyle ifa ediyorum. Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim."

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.