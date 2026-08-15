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        Haberler Gündem Mersin Akdeniz’de evini ateşe veren şüpheli kısa sürede yakalandı

        Mersin Akdeniz’de evini ateşe veren şüpheli kısa sürede yakalandı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde ailesiyle tartıştıktan sonra yaşadığı evi ateşe verip kaçtığı iddia edilen A.S., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 23:31 Güncelleme:
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        Tartıştığı ailesinin evini yaktı

        Mersin’in Akdeniz ilçesinde ailesiyle tartışan A.S., iddiaya göre öfkeyle yaşadığı evi ateşe verip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        EVİ ATEŞE VERİP KAÇTI

        Olay, saat 19.00 sıralarında Bahşiş Mahallesi Nihat Oğuz Bor Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle ailesiyle tartışan A.S.’nin, ardından evi ateşe vererek bölgeden uzaklaştığı öne sürüldü.

        Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tazyikli suyla müdahale ederek söndürdü.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Kaçan A.S., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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        #Mersin
        #haberler
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