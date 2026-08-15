Mersin Akdeniz’de evini ateşe veren şüpheli kısa sürede yakalandı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde ailesiyle tartıştıktan sonra yaşadığı evi ateşe verip kaçtığı iddia edilen A.S., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı
Giriş: 15 Ağustos 2026 - 23:31 Güncelleme:
Mersin’in Akdeniz ilçesinde ailesiyle tartışan A.S., iddiaya göre öfkeyle yaşadığı evi ateşe verip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
EVİ ATEŞE VERİP KAÇTI
Olay, saat 19.00 sıralarında Bahşiş Mahallesi Nihat Oğuz Bor Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle ailesiyle tartışan A.S.’nin, ardından evi ateşe vererek bölgeden uzaklaştığı öne sürüldü.
Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tazyikli suyla müdahale ederek söndürdü.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kaçan A.S., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ