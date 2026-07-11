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        Haberler Gündem Trafik Mersin'de hatalı park eden 184 sürücüye ceza

        Mersin'de hatalı park eden 184 sürücüye ceza

        Mersin'de araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 184 sürücüye 313 bin 992 lira ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 13:50 Güncelleme:
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        Mersin'de 184 sürücüye hatalı park cezası
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        Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde hatalı park denetimi yapıldı.

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        Denetimlerde, engelli rampaları, yaya geçitleri ve kaldırımlarda 184 sürücünün hatalı park yaptığı tespit edildi.

        Sürücülere yaptıkları ihlallerinden dolayı 313 bin 992 lira ceza verildi. Sürücüsüne ulaşılamayan bir araç trafikten men edildi.

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