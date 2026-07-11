Mersin'de 184 sürücüye hatalı park cezası

Mersin'de hatalı park eden 184 sürücüye ceza
Mersin'de araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 184 sürücüye 313 bin 992 lira ceza kesildi
Giriş: 11 Temmuz 2026 - 13:50 Güncelleme:
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde hatalı park denetimi yapıldı..png
Denetimlerde, engelli rampaları, yaya geçitleri ve kaldırımlarda 184 sürücünün hatalı park yaptığı tespit edildi.
Sürücülere yaptıkları ihlallerinden dolayı 313 bin 992 lira ceza verildi. Sürücüsüne ulaşılamayan bir araç trafikten men edildi..png .png
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ