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        Haberler Gündem Güvenlik MGK Beştepe'de toplanacak: Gündemde Terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler var

        MGK Beştepe'de toplanacak: Gündemde Terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler var

        Milli Güvenlik Kurulu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler ele alınacak. ABD ile İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantının başlıkları arasında olacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 15:31 Güncelleme:
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        MGK yarın toplanacak

        Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

        ÇERÇEVE YASA SONRASINDAKİ SON DURUM

        Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan çerçeve yasanın uygulanması ve silah bırakma süreci masaya yatırılacak. İstihbari raporlar gözden geçirilecek. PKK ve bağlı örgütsel yapıların silah bırakma sürecinin ve fiili varlığının sona ermesinin güvenlik kurumları tarafından tespit edilmesi Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aşamalarından biri. Teyit ve tespit aşamasının tamamlanmasıyla süreç yasası devreye girecek. Kanundan yararlanmak isteyenler, MGK kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından altı ay içinde ilgili kurumlara başvurabilecek.

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        ABD İLE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

        MGK'nın gündeminde bölgesel gelişmeler de olacak. ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreci, Hürmüz Boğazındaki kilitlenmenin etkileri ele alınacak.

        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

        Gazze'deki son durum, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için atılacak adımlar da MGK da değerlendirilecek. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantıda gözden geçirilecek. Yunanistan'ın adaları silahlandırması, Güney Kıbrıs'ın Askeri Faaliyetleri Kurul'un gündem başlıkları arasında yer alacak.

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