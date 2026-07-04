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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla’da denize giren 18 yaşındaki Polat, boğuldu

        Muğla’da denize giren 18 yaşındaki Polat, boğuldu

        Muğla'nın Datça ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren 18 yaşındaki Polat Esmer boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 06:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Denize giren 18 yaşındaki Polat, boğuldu

        Muğla'daki olay, saat 18.00 sıralarında Kızlan Mahallesi Uşaklılar Sitesi sahilinde meydana geldi. Tatil için Datça'da bulunan Polat Esmer, arkadaşlarıyla denize girdi. Bir süre sonra Esmer’in sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Bölgede çalışma başlatan ekipler, denizin dibinde hareketsiz halde bulunan Polat Esmer'i sudan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından sahilde ilk müdahalesi yapılan Esmer, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Esmer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polat Esmer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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