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        "O görüşmeyi ve hayallerini Habertürk'e anlattı"

        Tanzanya'daki yetimhaneden Türkiye'de er meydanlarına uzanan bir hikaye Arap Osman. Biz onu kıspetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpen küçük pehlivan olarak tanıdık. Ama o aslında bir Cumhuriyet çocuğu. 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu, o görüşmeyi ve hayallerini Habertürk'e anlattı. Habertürk'ten Elif Ergen'in haberi..

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 14:42 Güncelleme:
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        "O görüşmeyi Habertürk'e anlattı"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından düzenlenen 26 Eylül'de düzenlenen 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası' için güreşlerin yapıldığı er meydanını ziyaret ederek final mücadelelerini takip emişti.

        Alanda kurulan er meydanındaki final müsabakasını izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun özel davetlisi olarak Balıkesir'den İstanbul'a gelen 11 yaşındaki küçük pehlivan Osman Ali Davutoğlu ile de bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya'da dünyaya gelen ve küçük yaşta ailesini kaybettikten sonra 3,5 yaşındayken Türk Diplomat Ali Davutoğlu ile eşi Yeşim Meço Davutoğlu tarafından evlat edinilen 11 yaşındaki küçük pehlivanla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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        Tanzanya'daki yetimhaneden Türkiye'de er meydanlarına uzanan bir hikaye Arap Osman. Biz onu kıspetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpen küçük pehlivan olarak tanıdık. Ama o aslında bir Cumhuriyet çocuğu. 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu, o görüşmeyi ve hayallerini Habertürk'e anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için “İyi biriydi, sempatikti, komikti ama bir de çok sakin birisi” dedi.

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