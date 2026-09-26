Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Edirne'de "Öğretmenler Sağlık İçin Pedal Çeviriyor" etkinliği

        Edirne'de "Öğretmenler Sağlık İçin Pedal Çeviriyor" etkinliği

        Edirne'de öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında düzenlenen bisiklet turunda pedal çevirdi. Etkinlikle hareketli yaşamın önemine dikkat çekildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 17:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Öğretmenler sağlık için pedal çevirdi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Edirne Öğretmen Akademileri kapsamında Spor ve Doğa Akademisi tarafından "Öğretmenler Sağlık İçin Pedal Çeviriyor" etkinliği gerçekleştirildi.

        Selimiye Meydanı'ndan başlayan turda öğretmenler, Rüstempaşa Kervansarayı'nın arkasından geçerek Tunca ve Meriç köprüleri istikametinde pedal çevirdi. Öğretmenevinde mola veren katılımcılara çay ve lokma ikram edildi. Söğütlük Millet Bahçesi'nde sona eren etkinlikle hareketli yaşamın önemine dikkat çekildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #edirne haberleri
        #öğretmen
        #bisiklet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Cep telefonu, bilgisayar bağımlısıydı... 3 ay tedavi gördü... Kötü haber geldi!
        Cep telefonu, bilgisayar bağımlısıydı... 3 ay tedavi gördü... Kötü haber geldi!
        "Doktora götürecektim"
        "Doktora götürecektim"