Öğretmenler sağlık için pedal çevirdi

Edirne'de "Öğretmenler Sağlık İçin Pedal Çeviriyor" etkinliği
Edirne'de öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında düzenlenen bisiklet turunda pedal çevirdi. Etkinlikle hareketli yaşamın önemine dikkat çekildi
Giriş: 26 Eylül 2026 - 17:40 Güncelleme:
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Edirne Öğretmen Akademileri kapsamında Spor ve Doğa Akademisi tarafından "Öğretmenler Sağlık İçin Pedal Çeviriyor" etkinliği gerçekleştirildi.
Selimiye Meydanı'ndan başlayan turda öğretmenler, Rüstempaşa Kervansarayı'nın arkasından geçerek Tunca ve Meriç köprüleri istikametinde pedal çevirdi. Öğretmenevinde mola veren katılımcılara çay ve lokma ikram edildi. Söğütlük Millet Bahçesi'nde sona eren etkinlikle hareketli yaşamın önemine dikkat çekildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ