Okullara güvenlik görevlisi uygulamasında ilk adım Bahçelievler’de

İçişleri Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda güvenli ve düzenli bir eğitim ortamının sağlanması amacıyla 81 il valiliğine okul bahçe görevlisi görevlendirilmesi talimatı gönderdi.

Bakanlık tarafından yayımlanan yazıda, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerinin sağlanması, okul bahçeleri ile giriş-çıkış alanlarında gözetim ve düzenin desteklenmesi, öğretmenler tarafından yürütülen bahçe nöbetlerine yardımcı olunması amacıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 30 bin okul bahçe görevlisinin istihdam edilmesi için kontenjan oluşturulduğu ve il kontenjanlarının valiliklere iletildiği bildirildi.

İLK UYGULAMA BAHÇELİEVLER’DE BAŞLIYOR

Uygulamanın ilk adımı İstanbul Bahçelievler’de hayata geçiriliyor. İlçede bulunan 82 devlet okulunda görevlendirilmek üzere 82 güvenlik personeli istihdam edilecek.

İŞKUR koordinasyonunda ve Bahçelievler Belediyesi Kariyer Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilecek alımlar için mülakat süreci yarın başlayacak.

Bakanlığın talimatında, okul bahçe görevlisi alımlarında özel güvenlik sertifikasına sahip adayların öncelikli olarak değerlendirileceği de belirtildi.