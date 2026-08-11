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        Otobüs kaza yaptırdı! Çığlıklar yükseldi!

        Bolu'da korku dolu anlar yaşandı. Olayda şerit değiştiren yolcu otobüsü, bir otomobilin bariyerlere çarpmasına neden oldu. Otobüs yoluna devam ederken, kaza anı araç içi kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 17:28 Güncelleme:
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        Otobüs kaza yaptırdı! Çığlıklar yükseldi!

        Bolu'da, TEM Otoyolu'nda şerit değiştiren yolcu otobüsü, bir otomobilin bariyerlere çarpmasına neden oldu. Otobüs yoluna devam ederken, kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

        İHA'nın haberine göre kaza, 2 Ağustos Pazar günü saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Bolu geçişi, Ankara istikametinde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, Ankara yönünde seyir hâlinde olan Metro firmasına ait yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen otomobilin önüne geçerek aniden şerit değiştirdi. Otobüsün üzerine doğru geldiğini gören otomobil sürücüsü, çarpışmayı önlemek için direksiyonu sol şeride kırdı.

        Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yolcu otobüsünün durmayarak yoluna devam ettiği görüldü. Yaşananlar, otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolcu otobüsünün şerit değiştirmesinin ardından otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı görüldü. Kamera kayıtlarında, kaza sırasında otomobilde bulunanların yaşadığı panik de duyuldu.

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