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        Haberler Gündem Politika Özel: Milletin koyduğu ismi değiştirtmeyiz

        Özel: Milletin koyduğu ismi değiştirtmeyiz

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Milletin sesini duymaya, duyurmaya, Yeni Parti olarak sorunlarını nasıl çözeceğimizi Bursalılara anlatmaya devam edeceğiz." dedi. Özel, Yeni Parti'nin isminin değişme ihtimali olup olmadığına ilişkin soruyu "Milletin koyduğu ismi, kimseye değiştirtmeyiz" şeklinde yanıtladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 18:58 Güncelleme:
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        Özel: Milletin koyduğu ismi değiştirtmeyiz

        Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Bursa'daki programı kapsamında, Sanayici İş İnsanları Toplantısı'na katıldıktan sonra Ulu Cami'de cuma namazı kıldı.

        Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Özel, programları kapsamında çiftçilerin ve esnafın sorunlarını dinleyeceğini belirterek, "Milletin sesini duymaya, duyurmaya, Yeni Parti olarak sorunlarını nasıl çözeceğimizi Bursalılara anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        "MİLLETİN KOYDUĞU İSMİ, KİMSEYE DEĞİŞTİRTMEYİZ"

        Özel, Yeni Parti'nin isminin değişme ihtimali olup olmadığına ilişkin soruyu şöyle cevapladı:

        "Öyle bir şey yok. Zaten biz, bugün her ihtimale karşı iki farklı isimle İçişleri Bakanlığına gittik. Başvuruyu yaptık, kabul ettiler. Daha sonra bir başvuru olmuş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yazdı, 'Değiştirmeyi düşünür müsünüz?' Biz baktık, ne logoda ne isimde benzerlik var. Anayasa profesörlerinden mütalaa aldık bu konuyu çalışan. Bir iltibas olmadığını söylediler. Yolumuza devam ediyoruz ama Anayasa Mahkemesi görüşür, 'Bizce iltibas var.' derse küçük bir değişiklikle ama Yeni Parti'nin adını millet koydu. Milletin koyduğu ismi, kimseye değiştirtmeyiz."

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        Özel, daha sonra Kapalı Çarşı'da esnafı ziyaret etti, fabrika işçileriyle buluştu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Özgür Özel
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