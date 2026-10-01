Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özgür Özel'den Genel Kurul'u terk etmelerine ilişkin açıklama

        Özgür Özel'den Genel Kurul'u terk etmelerine ilişkin açıklama

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesinde salonu terk etmelerine ilişkin açıklama yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 17:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Genel Kurul'u terk etmelerine ilişkin açıklama

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM Genel Kurulu’nda konuşmasını dinlemeden salondan ayrılan Özgür Özel, çıkışta gazetecilerin sorusu üzerine açıklama yaptı.

        DHA'da yer alan habere göre Özel, “Ana muhalefet partisi olarak Meclis’in açılışına katıldık. Meclis Başkanı’nın konuşmasını dinledik, İstiklal Marşımızı okuduk. Bu vakitten sonra partimize yargı darbesi yapıp, partinin genel başkanı ve yönetimini değiştirip yerine işine gelen bir atama yapan, Cumhurbaşkanı adayımızı hapse atan ve daha bu sabah Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerini kazanabilmek için suçsuz, günahsız Mersin Belediye Başkanına operasyon yapan, her gün ilçe belediyelerinin meclis üyelerini tehditle transfer ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesine yürümeye çalışan, fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için Yeni Parti’ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Özgür Özel
        #en son haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Güllü'nün kızı Tuğyan: Eğer onu görseydim tutmaya çalışırdım
        Güllü'nün kızı Tuğyan: Eğer onu görseydim tutmaya çalışırdım
        Bugün Ne Oldu? 1 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Ekim 2026 haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla yürüyeceğiz
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla yürüyeceğiz
        Yabancı fırtınada fırsat gördü
        Yabancı fırtınada fırsat gördü
        TEKNOFEST’te maden teknolojileri yarışıyor
        TEKNOFEST’te maden teknolojileri yarışıyor
        Bu gece başlıyor... Meteoroloji ve AKOM İstanbul için saat verdi
        Bu gece başlıyor... Meteoroloji ve AKOM İstanbul için saat verdi
        Trump'ın Netanyahu sorusuna cevabı: Siyasetle ilgilenmiyorum
        Trump'ın Netanyahu sorusuna cevabı: Siyasetle ilgilenmiyorum
        "Sermaye piyasalarımız dayanıklı bir yapıya kavuşacak"
        "Sermaye piyasalarımız dayanıklı bir yapıya kavuşacak"
        Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı
        Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı
        Milliler, Belçika'da siftah peşinde!
        Milliler, Belçika'da siftah peşinde!
        'Özgür Filistin' turnesi yok sattı
        'Özgür Filistin' turnesi yok sattı
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Cristiano Ronaldo'yu bekleyen tehlike!
        Cristiano Ronaldo'yu bekleyen tehlike!
        "M.City küme düşmesin"
        "M.City küme düşmesin"
        Jim Carrey gizlice evlendi!
        Jim Carrey gizlice evlendi!
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        "Ya teröristti ya da dengesizdi"
        "Ya teröristti ya da dengesizdi"