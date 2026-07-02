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        Özgür Özel'den taziye ziyareti

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin 24, 25, 26 ve 27. Dönem Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin, hayatını kaybeden babası emekli öğretmen Köksal Köse'nin evine giderek taziye ziyaretinde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 19:26 Güncelleme:
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        Özgür Özel'den taziye ziyareti

        Aydın'ın Didim ilçesinde tatil yaptığı sırada denizde yüzerken 3 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren emekli öğretmen Köksal Köse (81), 29 Haziran günü Alaca ilçesine bağlı Akören köyünde toprağa verildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bir dizi programı için kara yoluyla Kastamonu'ya giderken, bugün saat 16.00 sıralarında Çorum'a uğrayarak Tufan Köse'nin Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 3. Sokak'ta bulunan baba evini ziyaret etti.

        Özel, burada Tufan Köse ve aile fertleriyle bir süre görüşerek başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın yanı sıra CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ile partililer de hazır bulundu. Evde bir süre kalan Özel, ziyaretin ardından Kastamonu'daki programına katılmak üzere Çorum'dan ayrıldı.

        Özel, çıkışı öncesi bazı partililerle fotoğraf çektirdi. DİYARBAKIR'da mağarada bulunan cesedin 10 yıldır kayıp olarak aranan Gülizar Bingöl'e ait olduğunun belirlenmesine ilişkin davanın 3'üncü duruşmasında tanık olarak dinlenen oğlu U.B., "Dün 18 yaşıma girdim. Benim annem ben 6 yaşındayken kayboldu. Neden kaybolduğunu öğrenemedik. Anneme zarar verenler hakkında sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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