Pencereden rastgele ateş açtı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinin penceresinden pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre Yıldıztepe Mahallesi 1481 Sokak'taki 3 katlı apartmanın son katında yaşayan M.Ç, henüz bilinmeyen nedenle evinin penceresinden pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Şüphelinin ikna edilememesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Özel harekat polislerinin yürüttüğü müzakereyle şüpheli ikna edildi. Gözaltına alınan M.Ç. polis merkezine götürüldü.