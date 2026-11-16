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        Haberler Gündem 3. Sayfa Peş peşe iki araç çarptı! Feci ölüm!

        Peş peşe iki araç çarptı! Feci ölüm!

        İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Mehmet Önalan'a önce otomobil çarptı, ardından yola savrulan talihsiz adamın üzerinden servis aracı geçti. Feci kazada Önalan olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        Peş peşe iki araç çarptı! Feci ölüm!

        Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Mehmet Önalan’a önce otomobil çarptı, ardından çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz adamın üzerinden servis aracı geçti.

        İHA'nın haberine göre feci kazada Önalan olay yerinde hayatını kaybederken, kazaya karışan iki aracın sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kaza, Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Memba Işıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 yaşındaki Mehmet Önalan, caddede yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada M.Y.K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yola savruldu.

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        İlk çarpmanın ardından yerde kalan Önalan’ın üzerinden bu kez N.Ö. yönetimindeki servis aracı geçti. Peş peşe yaşanan iki kazanın ardından Mehmet Önalan ağır şekilde yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Önalan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        İKİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

        Olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Mehmet Önalan’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

        Kazanın meydana geliş şeklinin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Öte yandan kazaya karışan otomobilin sürücüsü M.Y.K. ile servis aracının sürücüsü N.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

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