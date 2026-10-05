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        Haberler Gündem Polisten hayat kurtaran hamle

        Polisten hayat kurtaran hamle

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yemek yerken soluk borusuna parça kaçan ve nefes almakta güçlük çeken motosiklet sürücüsü, devriye görevindeki polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 00:44 Güncelleme:
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        Polisten hayat kurtaran hamle

        Olay, saat 19.35 sıralarında Çaylı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde devriye görevinde bulunan polis ekiplerinin yanına motosikletiyle yaklaşan sürücünün nefes almakta güçlük çektiği ve boğulma tehlikesi geçirdiği fark edildi. Yemek parçasının soluk borusunu tıkaması nedeniyle fenalaşan sürücüyü gören polis memuru, vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı.

        Polis memurunun hızlı ve başarılı müdahalesi sayesinde soluk borusundaki parça çıkarılan sürücü, yeniden nefes almaya başladı. Hayati tehlikeyi atlatan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Hatay
        #polis
        #Heimlich Manevrası
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