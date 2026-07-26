Rehine krizi! Balkondan kurtarıldılar

Çocukluk arkadaşını silahla vurdu: Annesi 'kim vurdu' diyerek sinir krizi geçirdi

KAĞITHANE'de otomobilinde oturan Berat Ç. (23) aracına binen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde müdahalesi yapıldığı sırada sedyeye alınan oğlunu gören annesi, 'Kim vurdu' diyerek sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kim... Daha Fazla Göster KAĞITHANE'de otomobilinde oturan Berat Ç. (23) aracına binen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde müdahalesi yapıldığı sırada sedyeye alınan oğlunu gören annesi, 'Kim vurdu' diyerek sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheli Serhat E.'yi (23) yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin ifadesinde, "Nişanlım Tuana T. ile anlaşamadığımız için nişanı attık. Ben Tuana T.'nin, Berat Ç. ile birlikte olduğunu bilmiyordum. Eski nişanlısıyla ayrıldıktan sonra Berat Ç. ile ilişki yaşadığını öğrendim" dediği öğrenildi. Diğer yandan olayın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. (DHA) Daha Az Göster