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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşi ile kızını rehin aldı, 3 saatte ikna edildi!

        Boşanma aşamasındaki eşi ile kızını rehin aldı, 3 saatte ikna edildi!

        Antalya'da ayrılık sürecinde olduğu S.B.'nin evine gelen G.B., eşi ile kızını rehin aldı. Kadının KADES uygulaması tuşuna basması ile adrese gelen ekiplerin çabası sonrasında 3 saatte ikna edilen G.B., gözaltına alındı. Kadın ile kızı, itfaiye aracının merdiveniyle balkondan alınarak sağlık ekibine teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 16:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rehine krizi! Balkondan kurtarıldılar

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde ayrılık sürecinde olduğu S.B.'nin (35) evine gelen G.B. (32), eşi ile kızını rehin aldı. Kadının öncesinde telefonunda yüklü KADES uygulaması tuşuna basması ile adrese gelen ekiplerin çabası sonrasında 3 saatte ikna edilen G.B., gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 15.00'te Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 18. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

        Apartmanın birinci katındaki dairede kızıyla birlikte yaşayan S.B., ayrılık sürecindeki G.B.'nin elinde silahla kapısının önüne gelmesi ile telefonunda yüklü Kadın Destek Uygulaması (KADES) tuşuna bastı. İhbarla adrese polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve Özel Harekat polisi yönlendirildi.

        BALKONDAN GİRİP, KURTARDILAR

        Bu sırada eve giren G.B., eşi ile 7 yaşındaki kızını rehin aldı. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çabaları sonrasında G.B., eşi ile çocuğunu bıraktı. Kadın ile kızı, itfaiye aracının merdiveniyle balkondan alınarak sağlık ekibine teslim edildi. G.B., müzakereci polislerin uğraşları sonucu ikna edildi. Daireden çıkan G.B., ambulansla götürüldüğü Antalya Şehir Hastanesi'ndeki kontrolünden sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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