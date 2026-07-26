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        Haberler Gündem Rize'de dev kayalar sahil yoluna düştü

        Rize'de dev kayalar sahil yoluna düştü

        Rize'nin Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'na yamaçtan kopan 2 dev kaya düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 18:41 Güncelleme:
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        Dev kayalar sahil yoluna düştü

        Rize'deki olay, öğleden sonra Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Yamaçtan kopan 2 kaya, sahil yoluna düştü. Tonlarca ağırlığındaki kayayı gören sürücüler, yolda zor anlar yaşadı.

        İhbarla bölgede polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemi alırken; Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası kayalar iş makinesiyle yoldan kaldırıldı.

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