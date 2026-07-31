2 çocuk babası meme kanserini yendi! Şimdi kadınlara moral veriyor

Tekirdağ'da çiftçilik yapan İlyas Akman, 2108 yılında evinde banyo yaparken sol göğsünde bir kitle tespit etti. Kitle üzerine Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'na başvuran Akman'a erkeklerde nadir görülen meme kanseri teşhisi konulup, ameliyat edildi. Tedavisini tamamlayan Akman, şimdi hastanede Meme Polikliniği içerisinde bulunan Sanatla Terapi Ünitesi'nde düzenlenen sanat kurslarına katılıp, diğer tedavi gören hastalara moral veriyor.

"BANYO YAPARKEN SOL GÖĞSÜMDE BİR TOPAÇ HİSSETTİM"

Başından geçen meme kanseri sürecini anlatan Akman, "Teşhis banyo yaparken sol göğsümde bir topaç hissetmemle oldu. Bu topacı hissettikten sonra bunun normal bir şey olmadığını anlayıp, bir ağrı sızım yoktu, hastaneye başvurdum. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra mamografi ve ultrason oldu. Orada bir kitle olduğuna karar verdiler. Daha sonra Prof. Dr. Sibel Gürdal Hanımla görüşüp tedavi sürecine başladık. Biyopsi ve patoloji sonucu çıktıktan sonra bir kitle olduğu anlaşıldı. Erken teşhis olduğu için de direkt bir hafta içinde ameliyata girdik. Gayet güzel, başarılı bir ameliyat geçirdikten sonra 4 ay boyunca kemoterapi gördüm" dedi.

GENETİK RİSK NEDENİYLE DİĞER MEMESİNİ DE ALDIRDI

Kemoterapinin ardından ailesiyle birlikte genetik test yaptırdıklarını belirten Akman, "Kemoterapiden sonra genetik testleri yaptırdık ailece. Ailede genetik çıktığı için bu sefer 1 yıl sonra sağ tarafı aldırmak zorunda kaldım. Çünkü şu an orada bir problem yoktu ama tekrar aynı sorunu yaşamamak için, aynı tedavi sürecini, tekrar kemoterapileri yeniden silbaştan yapmamak için sağ tarafı da aldırdık” diye konuştu.

"HASTALIK BANA GELDİĞİNE PİŞMAN OLMUŞTUR"

Hastalığı kabullenmeyerek mücadele ettiğini söyleyen İlyas Akman, "Hastalık bana geldiğine pişman olmuştur. İlk başlarda tabii hastalığı duyunca insan ister istemez tedirgin oluyor ama ondan sonra diyorsun ki, 'Ya bunda da bir imtihan vardır' diyorsun kendi kendine. Kabullenmedim hastalığı ben. Hastalığı kabullenmedikten sonra tedavi süreci, gerek onkoloji doktorları gerek beni ameliyat eden doktorların bana verdiği destek sayesinde ben hastalığı kabullenmedim ve bir şekilde kendimi dışlamadım dışarıdan. Aynı yaptığım işlere, çalıştığım şeylere devam ettim. Mesela hala hem çiftçilik yapıyorum hem özel sektörde çalışıyorum. İşlerimden de vazgeçmedim. Kendimi bırakmadım. Oraya psikolojik olarak, beyin olarak hastalığı kabullenmediğim için şu an bu durumdayım. Allah'ıma şükürler olsun ki her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR"

Erkeklerin de meme kanserine karşı duyarlı olması gerektiğini belirten Akman, "Erkeklerde aslında biliyor musunuz, bunu araştırdım ben; bayanlara göre ölüm oranı erkeklerde yüzde 90 daha fazla. Bayanların avantajı tedavi, hormonlarından dolayı tedavi süreçleri uzun ama iyileşme süreçleri çok fazla. Erkeklerde eğer erken teşhis olmadığı zaman, koltuk altı ve lenf bezlerine geçtiğinde geri dönüşü olmayan bir yola giriyorsunuz. Erkeklerde çok nadir görünüyor ama bunun sebebi erkeklerin bayanlar gibi duyarlı olmamasından kaynaklanıyor. Ama eğer bizler sürekli 2 günde bir, günde bir banyo yapıyoruz, değil mi? Banyo yaparken eğer şu şekilde ovunurken meme uçlarında bir farklılığı anlayabilirsiniz. Çünkü ben o şekilde fark ettim ve ağrı, sızım yokken geldim. Ama biz erkekler bunları bazen umursamıyoruz. Farklı bir şey hissettiklerinde doktora gitmelerinde fayda var. Çünkü erken teşhis hayat kurtarır. Benimki de o şekilde oldu” dedi.