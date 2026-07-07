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        Haberler Gündem Çevre Samsun'daki operasyonda kaçak avlanan midye ele geçirildi

        Samsun'daki operasyonda kaçak avlanan midye ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak avlandığı belirlenen 150 kilogram midye ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 11:48 Güncelleme:
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        Samsun'da kaçak avlanan midye ele geçirildi
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        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Deniz Limanı Şubesi ekipleri, deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen denetimde park halindeki bir kamyonette yaptıkları kontrolde 150 kilogram midye ele geçirdi.

        Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasaklı su ürünlerini nakleden araç sürücüsüne 47 bin 397 lira idari para cezası uygulandı, yasa dışı yollarla toplandığı belirlenen midyeler ise denize geri bırakıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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