Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

AA'da yer alan habere göre Karadeniz'de etkili olan dalga ve rip akıntısına rağmen denize giren bazı vatandaşlar, kıyıya dönmekte güçlük çekti.

Çatalçam mevkisinde 3, Pelikköy'de 2 ve Denizevleri mevkisinde 2 kişi olmak üzere 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerlerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

REKLAM

Cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçiren 7 kişiyi sudan çıkardı. Yetkililer, vatandaşları rüzgarlı havalarda denize girmemeleri, rip akıntısına kapıldıklarında kıyıya paralel yüzmeleri konusunda uyardı.

KAYIP KADIN İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İlçede denizde kaybolan kadının bulunması için de arama çalışması başlatıldı.

Denizevleri Mahallesi'nde serinlemek için denize girdiği iddia edilen ve kimliği henüz belirlenemeyen kadın, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, deniz polisi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalgıçları ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Cankurtaranlar ile vatandaşlar denizde el ele tutuşarak tarama yaptı. Deniz polisi bot ile arama yaparken dalgıçlar ise su dibinde kadını aradı.

Yaklaşık 2 saat boyunca yapılan aramalarda kadına ulaşılamadı. Arama çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. Kayıp kadının bulunması için çalışmalar devam ediyor.