Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sancaktepe'de Fatih Koru Parkı hizmete açıldı

        Sancaktepe'de Fatih Koru Parkı hizmete açıldı

        İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Fatih Mahallesi'nde 20 bin metrekarelik Fatih Koru Parkı, törenle hizmete açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 14:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sancaktepe'de 20 bin metrekarelik park açılışı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 20 bin metrekarelik geniş bir alan üzerine kurulan Fatih Koru Parkı, törenle hizmete açıldı. Parkta sosyal kafe, yürüyüş yolları, geniş peyzaj alanları, Çocuk Gelişim Merkezi, çocuk oyun grupları, halı saha, basketbol sahası ve açık hava amfisi yer alıyor.

        Törende konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Sancaktepe'nin her bir mahallesine ve insanına eşit, adil hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İstanbul'un en önemli noktalarından birinde yer alan 20 bin metrekarelik bu değerli alanda halkımızın spor yapabileceği, çocukların zaman geçirebileceği ve sosyal imkanlardan faydalanabileceği bir yaşam alanı oluşturduk. On dokuz mahallemizde hayata geçirdiğimiz kreşler, gençlik merkezleri ve sosyal tesislerle Sancaktepe’ye değer katmaya, gece gündüz halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

        REKLAM

        Konuşmalar ve okunan duaların ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleşti. Ardından tiyatroda konser programında sanatçı Yılmaz Cesur sahne aldı. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda Belediye Başkanı Alper Yeğin, çocuklara futbol ve basketbol topları ile çeşitli spor malzemeleri hediye etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul haberleri
        #Sancaktepe Belediyesi
        #park
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        Türkiye’nin ilk emici özellikli tarama gemisi suyla buluştu
        Türkiye’nin ilk emici özellikli tarama gemisi suyla buluştu
        Boşandılar
        Boşandılar
        Cep telefonu, bilgisayar bağımlısıydı... 3 ay tedavi gördü... Kötü haber geldi!
        Cep telefonu, bilgisayar bağımlısıydı... 3 ay tedavi gördü... Kötü haber geldi!
        "Doktora götürecektim"
        "Doktora götürecektim"
        FIFA'dan F.Bahçe'ye 3 dönem transfer yasağı!
        FIFA'dan F.Bahçe'ye 3 dönem transfer yasağı!
        İğne ile öldürülen hasta için hemşirelere ceza yağdı
        İğne ile öldürülen hasta için hemşirelere ceza yağdı
        Fon soruşturmasında yeni inceleme
        Fon soruşturmasında yeni inceleme
        Türkan Şoray'ın eğlenceli anları
        Türkan Şoray'ın eğlenceli anları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dili Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dili Bayramı mesajı
        Balık mutfağımızı neden terk etti?
        Balık mutfağımızı neden terk etti?