Sancaktepe'de Fatih Koru Parkı hizmete açıldı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 20 bin metrekarelik geniş bir alan üzerine kurulan Fatih Koru Parkı, törenle hizmete açıldı. Parkta sosyal kafe, yürüyüş yolları, geniş peyzaj alanları, Çocuk Gelişim Merkezi, çocuk oyun grupları, halı saha, basketbol sahası ve açık hava amfisi yer alıyor.

Törende konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Sancaktepe'nin her bir mahallesine ve insanına eşit, adil hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İstanbul'un en önemli noktalarından birinde yer alan 20 bin metrekarelik bu değerli alanda halkımızın spor yapabileceği, çocukların zaman geçirebileceği ve sosyal imkanlardan faydalanabileceği bir yaşam alanı oluşturduk. On dokuz mahallemizde hayata geçirdiğimiz kreşler, gençlik merkezleri ve sosyal tesislerle Sancaktepe’ye değer katmaya, gece gündüz halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

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Konuşmalar ve okunan duaların ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleşti. Ardından tiyatroda konser programında sanatçı Yılmaz Cesur sahne aldı. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda Belediye Başkanı Alper Yeğin, çocuklara futbol ve basketbol topları ile çeşitli spor malzemeleri hediye etti.