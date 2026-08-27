Siverek'te 2 yolcu otobüsü çarpıştı: 13 yaralı
Şanlıurfa Siverek'te 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı
Giriş: 27 Ağustos 2026 - 01:19 Güncelleme:
Siverek ilçesinde Fethi P'nin kullandığı yolcu otobüsü ile Uğurcan E'nin kullandığı yolcu otobüsü, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 10. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada otobüslerdeki 13 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ