Şanlıurfa'da 400 kg sade yağa el konuldu

Şanlıurfa'da gıda denetimi: 400 kg sade yağa el konuldu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ekiplerin ŞUTİM Şire Pazarı'nda gerçekleştirdikleri gıda denetiminde, izlenebilirlik belgeleri bulunmayan 400 kilogram sade yağa el konuldu
Giriş: 11 Temmuz 2026 - 12:30 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Paşabağı Mahallesi'ndeki ŞUTİM Şire Pazarı'nda gide denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, bidonlar içerisinde bulunan toplam 400 kilogram sade yağdan şüphelendi.
İş yeri sahibinin ürüne ilişkin fatura, sevk irsaliyesi ve gerekli belgeleri ibraz edemediği sade yağa, zabıta ekiplerince imha edilmek üzere ürünlere el konuldu. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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