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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da İsviçre vatandaşı karavanda ölü bulundu

        Şanlıurfa'da İsviçre vatandaşı karavanda ölü bulundu

        Şanlıurfa'da bir alışveriş merkezinin otoparkında park halinde olan bir karavanda İsviçre vatandaşı bir kişinin cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 01:33 Güncelleme:
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        Şanlıurfa'da İsviçre vatandaşı karavanda ölü bulundu

        Olay, dün akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Ailesiyle İsviçre'den Şanlıurfa'ya gezmeye gelen Alexander Johannes Moor, karavanlarını alışveriş merkezinin otoparkına park etti.

        Yakınları kente gezmeye giden Moor, karavanda kaldı. Akşam karavana dönen İsviçreli aile, Moor'u içeride hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Moor'un öldüğü belirlendi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Moor'un cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Moor'un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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