Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da polis aracının camını bıçakla kırıp ekiplere saldırdı

        Şanlıurfa'da polis aracının camını bıçakla kırıp ekiplere saldırdı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir saldırgan, polis aracının camını kırarak içindeki polis ekiplerine bıçakla saldırmaya çalıştı. Olay yerinden kaçan saldıran 2 km'lik kovalamaca sonunda yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 14:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Polis aracının camını kırıp, ekiplere saldırdı

        Şanlıurfa'da elindeki mutfak bıçağıyla polis aracının camını kırıp ekiplere saldıran şüpheli, yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

        Olay, Haliliye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, elindeki mutfak bıçağıyla polis aracının camını kırdı. Ardından polis ekiplerine de saldıran şüpheli, olay yerinden kaçmaya başladı.

        Polis ekipleri, biber gazı kullanarak şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca devam eden kovalamacanın ardından şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Çamlıhemşin Tünelli Geçişi pazartesi hizmete açılacak
        Çamlıhemşin Tünelli Geçişi pazartesi hizmete açılacak
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        "En stresli sezon açılışı"
        "En stresli sezon açılışı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!