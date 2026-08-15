Şanlıurfa'da polis aracının camını bıçakla kırıp ekiplere saldırdı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir saldırgan, polis aracının camını kırarak içindeki polis ekiplerine bıçakla saldırmaya çalıştı. Olay yerinden kaçan saldıran 2 km'lik kovalamaca sonunda yakalandı
Giriş: 15 Ağustos 2026 - 14:32 Güncelleme:
Şanlıurfa'da elindeki mutfak bıçağıyla polis aracının camını kırıp ekiplere saldıran şüpheli, yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.
Olay, Haliliye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, elindeki mutfak bıçağıyla polis aracının camını kırdı. Ardından polis ekiplerine de saldıran şüpheli, olay yerinden kaçmaya başladı.
Polis ekipleri, biber gazı kullanarak şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca devam eden kovalamacanın ardından şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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