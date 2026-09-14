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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

        Mersin'de serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren Ayaz Kurt (12), akıntıya kapılıp boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 20:48 Güncelleme:
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        Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

        Olay, Tarsus ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi Nazmi Caddesi'nde meydana geldi. Serinlemek için sulama kanalına giren Ayaz Kurt, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Akıntıya kapılan Kurt, suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine dalgıç polisler, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin sulama kanalında yaptığı aramada Ayaz Kurt, suya girdiği noktanın 750 metre uzağında bulundu. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Ayaz Kurt’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ayaz Kurt’un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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        Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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