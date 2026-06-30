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        Haberler Gündem Güncel Sıcaklık artıyor, nem düşüyor: Manisa’da bir günde 50 yangın

        Sıcaklık artıyor, nem düşüyor: Manisa’da bir günde 50 yangın

        Manisa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgar, yangınları beraberinde getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sadece son 24 saat içinde il genelinde toplam 50 farklı yangına müdahale etti

        Kaynak
        anka
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 16:48 Güncelleme:
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        Manisa'da bir günde 50 yangın!

        Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bir gün içinde müdahale ettiği yangınların bilançosunu paylaştı. Yalnızca bir günlük süreçte il genelinde 32 ot, 1 orman, 1 ev, 3 araç, 2 çatı, 1 trafo, 5 diğer ve 5 çöp yangını çıktı.

        ANKA'da yer alan habere göre ekiplerin çalışmaları sayesinde yangınlar kontrol altına alınırken, özellikle tarım arazileri ve yeşil alanlardaki ot yangınlarının sıklığı dikkati çekti.

        "ANIZ YAKILMAMALI, ÇEVREYE İZMARİT VE CAM ATIĞI BIRAKILMAMALI"

        İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, meteorolojik verilerin gelecek günler için daha büyük bir risk barındırdığını vurguladı. Sıcaklığın artmaya devam edeceğini ve nem oranının daha da düşeceğini belirten İnal, “İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak şehrimizin dört bir yanında teyakkuz halinde görev yapıyoruz. Ancak sadece müdahale etmek yetmiyor, yangınları henüz başlamadan önlemek zorundayız. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu kritik günlerde anız yakmamaları, çevreye izmarit ve cam atığı bırakmamalarıdır. Küçük bir ihmalin, bir çiftçimizin el emeğini ya da akciğerlerimiz olan ormanlarımızı yok edebileceğini unutmayalım” dedi.

        Açıklamada, şüpheli herhangi bir duman veya yangın başlangıcı görülmesi durumunda zaman kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması gerektiği hatırlatıldı.

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