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        Haberler Gündem Çevre Siirt'te tespit edilen kaçak avcıya para cezası

        Siirt'te tespit edilen kaçak avcıya para cezası

        Siirt'te ekiplerin denetiminde kaçak avlandığı tespit edilen kişiye para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 16:18 Güncelleme:
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        Siirt'te kaçak avcıya para cezası

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, av koruma ve kontrol ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi.​​​​​​​

        Siirt kırsalında yapılan denetimlerde avcılık belgesi olmadan keklik avladığı tespit edilen kişiye 14 bin 392 lira ceza kesildi, tüfeğine de el konuldu.

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