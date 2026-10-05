Siirt'te kaçak avcıya para cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, av koruma ve kontrol ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi.​​​​​​​

Siirt kırsalında yapılan denetimlerde avcılık belgesi olmadan keklik avladığı tespit edilen kişiye 14 bin 392 lira ceza kesildi, tüfeğine de el konuldu.