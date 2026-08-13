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        Silahlı saldırı hazırlığındaki 4 kişi tutuklandı

        Mersin'de bir otelde H.T. isimli kişiye silahlı saldırı hazırlığındayken yakalanan D.C. ve C.Ü. ile onlarla bağlantılı oldukları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 22:20 Güncelleme:
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        Silahlı saldırı hazırlığındaki 4 kişi tutuklandı

        Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırı hazırlığında olan 2 kişinin bir otelde konakladığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine söz konusu otele düzenlenen baskınla şüpheliler D.C. ve C.Ü. yakalandı. Otel odasında yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 8 adet mermi ele geçirildi. Ayrıca, otelin yan sokağında iki şüphelinin bıraktığı tespit edilen plakasız motosiklete de el konuldu.

        Gözaltına alınan D.C. ve C.Ü., ifadelerinde suç örgütü için tetikçilik yaptıkları ve H.T. isimli kişiye silahlı saldırıda bulunmak için geldiklerini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.C. ve C.Ü., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, iki tetikçiyle bağlantılı oldukları öne sürülen C.Y., C.A.İ., S.B., M.M.O., M.D., F.O., M.K., H.K., R.T. ve Ö.F.G.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Y., C.A.İ., S.B. ve M.M.O. tutuklandı. Diğer 6 şüpheliye ise denetimli serbestlik hükümleri uygulandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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