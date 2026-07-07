Silifke'de kurtlar koyunları öldürdü

Silifke'de ağıla giren kurtlar koyunları öldürdü
Mersin'in Silifke ilçesinde ağıla giren kurtlar koyunları öldürdü. Bölgede son dönemde kurt saldırılarının arttığını belirten Akdere Mahalle Muhtarı Mehmet Kunt, geçen hafta komşu Işıklı Mahallesi'nde de saldırı yaşandığını söyledi
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Akdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hümmet Koyun, akşam saatlerinde yemlerini verdiği koyunlarını ağıla kapattı. Sabah ağıla giden Hümmet Koyun, kurtların saldırdığı 29 küçükbaş hayvanı ölü buldu.
İhbar üzerine Akdere Mahalle Muhtarı Mehmet Kunt ile Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme başlatırken, ölen hayvanlar ise çukura gömüldü.
Bölgede son dönemde kurt saldırılarının arttığını belirten Akdere Mahalle Muhtarı Mehmet Kunt, geçen hafta komşu Işıklı Mahallesi'nde de 9 küçükbaş hayvanın benzer şekilde öldüğünü söyledi.
Mahallelerinde bu kez 29 hayvanın öldüğünü ifade eden Kunt, üreticilerin mağduriyetinin giderilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını beklediklerini kaydetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.