Silifke'de kurtlar koyunları öldürdü

İttifak Ankara'da sınanacak! NATO'nun yeni hedefi ne? Avrupa kendini nasıl koruyacak? Ankara NATO'nun merkezi mi oluyor? Trump NATO'daki dengeleri bozar mı? Avrupa ABD'siz ayakta kalır mı? NATO 3.0 Ankara'da mı şekillenecek? ABD Avrupa'dan çekiliyor mu? Hamaney öldü, rejim ayakta mı? Hamaney sonrası... Daha Fazla Göster

İttifak Ankara'da sınanacak! NATO'nun yeni hedefi ne? Avrupa kendini nasıl koruyacak? Ankara NATO'nun merkezi mi oluyor? Trump NATO'daki dengeleri bozar mı? Avrupa ABD'siz ayakta kalır mı? NATO 3.0 Ankara'da mı şekillenecek? ABD Avrupa'dan çekiliyor mu? Hamaney öldü, rejim ayakta mı? Hamaney sonrası kim güçlü? Mücteba babasını aşabilir mi? İran dünyaya ne mesaj verdi? İran güç gösterisi mi yapıyor? Ayetle mesaj mı verildi? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Gazeteci Gürkan Zengin, Emekli Tuğgeneral Dr. Osman Gazi Kandemir, Gazeteci Nedret Ersanel ve Akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Bağcı anlattı. Daha Az Göster