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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silifke'de ağıla giren kurtlar koyunları öldürdü

        Silifke'de ağıla giren kurtlar koyunları öldürdü

        Mersin'in Silifke ilçesinde ağıla giren kurtlar koyunları öldürdü. Bölgede son dönemde kurt saldırılarının arttığını belirten Akdere Mahalle Muhtarı Mehmet Kunt, geçen hafta komşu Işıklı Mahallesi'nde de saldırı yaşandığını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 14:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Silifke'de kurtlar koyunları öldürdü
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        Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Akdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hümmet Koyun, akşam saatlerinde yemlerini verdiği koyunlarını ağıla kapattı. Sabah ağıla giden Hümmet Koyun, kurtların saldırdığı 29 küçükbaş hayvanı ölü buldu.

        İhbar üzerine Akdere Mahalle Muhtarı Mehmet Kunt ile Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme başlatırken, ölen hayvanlar ise çukura gömüldü.

        Bölgede son dönemde kurt saldırılarının arttığını belirten Akdere Mahalle Muhtarı Mehmet Kunt, geçen hafta komşu Işıklı Mahallesi'nde de 9 küçükbaş hayvanın benzer şekilde öldüğünü söyledi.

        Mahallelerinde bu kez 29 hayvanın öldüğünü ifade eden Kunt, üreticilerin mağduriyetinin giderilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını beklediklerini kaydetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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