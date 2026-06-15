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        Haberler Gündem Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 11 kişiye tutuklama talebi

        Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 11 kişiye tutuklama talebi

        Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, belediye başkanı dahil 11 kişi savcılık tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulanması talep edildi

        Giriş: 15 Haziran 2026 - 18:52 Güncelleme:
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        Silivri'de 11 kişiye tutuklama talebi

        Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi, savcılık tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        Savcılık, dosya kapsamında 7 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

        Şüphelilerle ilgili kararın, hakimlik sorgularının ardından verilmesi bekleniyor.

        FOTOĞRAF: İHA

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        #bora balcıoğlu
        #haberler
        #Silivri Belediyesi
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