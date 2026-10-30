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        Haberler Gündem Güncel Başkan Uzun: Sivas'ın en önemli turizm mekanı olarak görüyoruz

        Başkan Uzun: Sivas'ın en önemli turizm mekanı olarak görüyoruz

        Sivas Belediyesinin Osmanlı ve Selçuklu dönemlerindeki mahalle mimarisinden örnekler sunması amacıyla başlattığı "Kale Projesi"nin 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, projeyi gelecekte Sivas'ın önemli bir turizm mekanı olarak gördüklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 12:20 Güncelleme:
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        "Sivas'ın en önemli turizm mekanı olarak görüyoruz"

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, belediyenin Osmanlı ve Selçuklu dönemlerindeki mahalle mimarisinden örnekler sunması amacıyla başlattığı "Kale Projesi" alanında incelemede bulundu.

        AA'nın haberine göre, Kale Projesi'ni çok önemsediklerini ifade eden Başkan Adem Uzun, projeyi gelecekte Sivas'ın önemli bir turizm mekanı olarak gördüklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren burada yoğun bir çalışma halindeyiz. Göreve geldiğimizde burada tamamlanmış bina sayısı 11'di ve 34 yeni binayı daha tamamladık" dedi.

        Binaların tamamlanmasının ardından peyzaj ihalesinin 175 milyon lira bedelle yapıldığını ve çalışmaların başladığını ifade eden Uzun, "2027 yılının yaz sonu gibi peyzajı da tamamlamış olacağız, sonra binaların iç tefrişatlarını yapacağız. 2028 yılında projemizi açmış olacağız" diye konuştu.

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        Projenin detayları hakkında da bilgi veren Uzun, şunları kaydetti: "Bu proje aslında 36 yıllık bir proje. Bizim dönemimizde devam ediyor. Tüm belediye başkanlarının emekleri var, hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah 2028'de açtığımızda hemen yan tarafından nostaljik tramvayı da götüreceğiz. Burası şehrimiz dışından turistlerin geldiği ilk mekanlardan biri olacak. Bir tarafımızda Gök Medrese, bir tarafımızda Ulu Cami, bir tarafımızda tarihi Cumhuriyet Meydanı'mızla önemli bir turizm mekanını şehrimize kazandırmış olacağız. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışmalar şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        *Haberin videosu DHA tarafından servis edilmiştir.

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