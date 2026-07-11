Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta "Yaşayan Miras Şöleni" başladı

        Sivas'ta "Yaşayan Miras Şöleni" başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Sivas'ta düzenlenen "Yaşayan Miras Şöleni" başladı. Açılışta konuşan Vali Yılmaz Şimşek, "Şüphesiz bir milleti güçlü kılan unsurlar yalnızca inşa edilen şehirler ve yollar değildir. Asıl güç, geçmişten devir aldığı kültürünü, sanatını, geleneğini ve medeniyet birikimini yaşatarak gelecek nesillere aktarabilmesidir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 12:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sivas'ta "Yaşayan Miras Şöleni"

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Tarihi Buruciye Medresesi önünde Sivas Valiliği, Belediyesi ve Pinhan Derneği iş birliğinde düzenlenen "Yaşayan Miras Şöleni" dün açılış töreni ile başladı.

        AA'nın haberine göre, şölende, 58 ilden gelen 80 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı, geleneksel el sanatlarını 3 gün boyunca ziyaretçilerle buluşturacak.

        Şölenin açılışında konuşan Vali Yılmaz Şimşek, tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği kadim şehir Sivas'ta, anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

        REKLAM

        Bu anlamlı organizasyon için Sivas'a gelen tüm sanatçılara teşekkür eden Şimşek, "Şüphesiz bir milleti güçlü kılan unsurlar yalnızca inşa edilen şehirler ve yollar değildir. Asıl güç, geçmişten devir aldığı kültürünü, sanatını, geleneğini ve medeniyet birikimini yaşatarak gelecek nesillere aktarabilmesidir. İşte bu anlayış doğrultusunda 'Yaşayan Miras Şöleni' vesilesiyle bir aradayız. Bilindiği üzere Sivas tarih boyunca, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, köklü geçmişi, zengin kültürel mirası ve güçlü medeniyet birikimiyle Anadolu'nun en müstesna şehirlerinden birisidir" dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak ise kültürün bir milletin ortak hafızası olduğunun altını çizerek, "Bugün hepimiz biliyoruz ki milletleri ayakta tutan, yalnızca ekonomik güçleri ve fiziksel sınırları değildir, milletleri güçlü kılan sahip oldukları kültürel miras, ortak değerler ve köklü geleneklerdir" diye konuştu.

        REKLAM

        İHA'nın haberine göre, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun da şölende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

        "Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Sivas Valiliğimiz ve belediyemizin iş birliğiyle gerçekleşecek bu etkinlik sayesinde, ülkemizin dört bir yanından şehrimize gelen birçok kültürel mirası yakından tanıma fırsatı bulacağız. Böylece, bu topraklarda ne kadar zengin bir kültürel mirasa sahip olduğumuza bir kez daha şahitlik edeceğiz. Şehrimizin kalbi diyebileceğimiz, bir yanda Selçuklu, diğer yanda Osmanlı dönemine ait eserlerin yer aldığı tarihi bir mekandayız. Böylesine anlamlı bir alanda, bu kadar güzel bir etkinliğin gerçekleştirilmesinden büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum.

        Sivas, son derece zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip bir şehirdir. Bizlerin bu mirasa ne denli sahip çıktığı, buradaki tarihi eserlerde çok net bir şekilde görülmektedir. Sivaslılar, tarihi ve kültürel değerlerine gerçekten çok bağlıdır. Şehrimizde böyle bir etkinliği hayata geçirdiği için başta Kültür ve Turizm Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sayın Valimizin önderliğinde, Sivas Belediyemizle birlikte katkı sunan tüm paydaş kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        REKLAM

        Konuşmaların ardından şölenin açılışını yapan protokol üyeleri, stantları gezdi.

        Açılışa, Belediye Başkanı Adem Uzun ve sanatçılar da katıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Yenidoğan Çetesi' davasında mahkemeye sunulan Adli Tıp raporu: 3 bebek kuratılabilirdi

        'Yenidoğan çetesi' davasının duruşmasında, 10 bebeğin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu 3'üncü Üst Kurul tarafından hazırlanan raporlar mahkemeye sunuldu. Raporda 'Serdarova', 'Karakoç' ve 'Helvacı' bebeğin, uygun tanı ve tedavi durumunda yaşayabilecekleri değerlendirmesi yapılırken, 7 bebek için bunu...
        #sivas haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        2026 yazının manikür trendleri!
        2026 yazının manikür trendleri!