Sivas'ta "Yaşayan Miras Şöleni"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Tarihi Buruciye Medresesi önünde Sivas Valiliği, Belediyesi ve Pinhan Derneği iş birliğinde düzenlenen "Yaşayan Miras Şöleni" dün açılış töreni ile başladı.

AA'nın haberine göre, şölende, 58 ilden gelen 80 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı, geleneksel el sanatlarını 3 gün boyunca ziyaretçilerle buluşturacak.

Şölenin açılışında konuşan Vali Yılmaz Şimşek, tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği kadim şehir Sivas'ta, anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

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Bu anlamlı organizasyon için Sivas'a gelen tüm sanatçılara teşekkür eden Şimşek, "Şüphesiz bir milleti güçlü kılan unsurlar yalnızca inşa edilen şehirler ve yollar değildir. Asıl güç, geçmişten devir aldığı kültürünü, sanatını, geleneğini ve medeniyet birikimini yaşatarak gelecek nesillere aktarabilmesidir. İşte bu anlayış doğrultusunda 'Yaşayan Miras Şöleni' vesilesiyle bir aradayız. Bilindiği üzere Sivas tarih boyunca, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, köklü geçmişi, zengin kültürel mirası ve güçlü medeniyet birikimiyle Anadolu'nun en müstesna şehirlerinden birisidir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak ise kültürün bir milletin ortak hafızası olduğunun altını çizerek, "Bugün hepimiz biliyoruz ki milletleri ayakta tutan, yalnızca ekonomik güçleri ve fiziksel sınırları değildir, milletleri güçlü kılan sahip oldukları kültürel miras, ortak değerler ve köklü geleneklerdir" diye konuştu.

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İHA'nın haberine göre, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun da şölende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Sivas Valiliğimiz ve belediyemizin iş birliğiyle gerçekleşecek bu etkinlik sayesinde, ülkemizin dört bir yanından şehrimize gelen birçok kültürel mirası yakından tanıma fırsatı bulacağız. Böylece, bu topraklarda ne kadar zengin bir kültürel mirasa sahip olduğumuza bir kez daha şahitlik edeceğiz. Şehrimizin kalbi diyebileceğimiz, bir yanda Selçuklu, diğer yanda Osmanlı dönemine ait eserlerin yer aldığı tarihi bir mekandayız. Böylesine anlamlı bir alanda, bu kadar güzel bir etkinliğin gerçekleştirilmesinden büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum.

Sivas, son derece zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip bir şehirdir. Bizlerin bu mirasa ne denli sahip çıktığı, buradaki tarihi eserlerde çok net bir şekilde görülmektedir. Sivaslılar, tarihi ve kültürel değerlerine gerçekten çok bağlıdır. Şehrimizde böyle bir etkinliği hayata geçirdiği için başta Kültür ve Turizm Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sayın Valimizin önderliğinde, Sivas Belediyemizle birlikte katkı sunan tüm paydaş kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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Konuşmaların ardından şölenin açılışını yapan protokol üyeleri, stantları gezdi.

Açılışa, Belediye Başkanı Adem Uzun ve sanatçılar da katıldı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.