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        Sivas'ta yeni YHT Garı törenle hizmete açıldı

        Sivas'ta mevcut tren garı sahasında bulunan ve tarihi kültür varlığı olarak tescilli lojistik ambar binası, özgün mimari özellikleri korunarak yapılan restoreyle Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcularına hizmet verecek yeni gar binası olarak hizmete açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 18:58 Güncelleme:
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        Sivas'ta yeni YHT Garı hizmete açıldı

        Sivas Tren Garı sahasında yer alan tarihi lojistik ambar binası, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından kente yeniden kazandırıldı.

        Özgün mimari özellikleri korunarak restore edilen tarihi yapı, modern ulaşım hizmetleriyle tarihi dokuyu bir araya getiren yeni gar binası olarak hizmet vermeye başladı.

        Proje kapsamında tarihi yapı, YHT yolcularının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden düzenlendi. Yapıda yeni hizmet alanları oluşturulurken, çevre düzenlemeleri de gerçekleştirildi. Toplam 1005 metrekare kapalı alana sahip yeni gar binasında bekleme salonu, VIP salonu ve yeni hizmet binası oluşturuldu.

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        Yolcuların ulaşım öncesi ve sonrasında ihtiyaç duyabileceği hizmetlerin karşılanabilmesi amacıyla bilet gişeleri, idari birimler, yolcu bekleme alanları, mescit, otopark ve kafeterya da hizmete hazır hale getirildi. Tarihi yapının aslına uygun şekilde korunarak restore edilmesiyle Sivas'ın kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması hedeflenirken, modern ulaşım hizmetleri için ihtiyaç duyulan alanlar da yapıya kazandırıldı.

        Yeni gar binası düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ve protokol üyeleri katıldı.

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        Açılışta konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Sivas'ımız için buranın kimlikli olması noktasında bir çabamız oldu. Tarihi bir gar binasının bulunduğu ve onun yanında günümüze uygun tescilli olan binayı daha özellikli kılarak, çalışma yaptık. Dünya'da da çok güzel örnekleri var. Dünyada da tarihi kimlikleri olan binaların yanında onu tamamlayıcı mahiyette çok daha farklı binaların yapıldığını görürsünüz. Bizde burayı aynı anlayışla planladık ve projelendirdik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

        Konuşmanın ardından dua edilerek, açılış kurdelesi kesildi.

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