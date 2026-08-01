Siverek'te otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü
Şanlıurfa Siverek'te otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı
Giriş: 01 Ağustos 2026 - 01:08 Güncelleme:
Siverek ilçesinde N.E.K. (22) idaresindeki otomobil, Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Yalçın'a (72) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yalçın'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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