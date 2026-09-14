“Sokaklar Güvende” operasyonlarında 2 bin 594 şüpheli hakkında işlem

Adalet Bakanı Gürlek'in açıklamasına göre, operasyonlar kapsamında şu ana kadar 1.613 şüpheli gözaltına alınırken, 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Operasyonlarda jandarma ve polis teşkilatlarından 11 bin 466 kolluk personeli görev aldı.

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Aramalarda 199 ateşli silah, 9 bin 39 fişek ve kartuş, 2 el bombası, 10 bin 520 sentetik ecza ve uyuşturucu hap/tablet ile yaklaşık 37,25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN FİNANS KAYNAKLARI HEDEFTE

Soruşturmaların suç örgütlerinin finansman kaynakları, mal varlıkları ve suç üretme kapasitelerine yönelik yürütüldüğünü belirten Gürlek, bu kapsamda 26,9 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini açıkladı.

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Operasyonlar kapsamında 408 banka hesabı, 35 taşınmaz, 31 araç ve 10 şirkete el koyma tedbiri uygulandığı bildirildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, soruşturmaların tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların titizlikle devam ettiğini kaydetti.

Bu sabah ülke genelinde başlatılan “SOKAKLAR GÜVENDE” operasyonlarına ilişkin adli işlemler devam etmektedir.



Yapılan çalışmalarda 78 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda 151 operasyon gerçekleştirilmiş, 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Şu ana kadar… https://t.co/ZsivWVcNqc — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 14, 2026

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.