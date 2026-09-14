“Sokaklar Güvende” operasyonlarında 2 bin 594 şüpheli hakkında işlem
Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde bu sabah başlatılan "Sokaklar Güvende" operasyonlarına ilişkin son bilgileri açıkladı. Gürlek, 78 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda gerçekleştirilen 151 operasyonda 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi
Adalet Bakanı Gürlek'in açıklamasına göre, operasyonlar kapsamında şu ana kadar 1.613 şüpheli gözaltına alınırken, 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Operasyonlarda jandarma ve polis teşkilatlarından 11 bin 466 kolluk personeli görev aldı.
Aramalarda 199 ateşli silah, 9 bin 39 fişek ve kartuş, 2 el bombası, 10 bin 520 sentetik ecza ve uyuşturucu hap/tablet ile yaklaşık 37,25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
SUÇ ÖRGÜTLERİNİN FİNANS KAYNAKLARI HEDEFTE
Soruşturmaların suç örgütlerinin finansman kaynakları, mal varlıkları ve suç üretme kapasitelerine yönelik yürütüldüğünü belirten Gürlek, bu kapsamda 26,9 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini açıkladı.
Operasyonlar kapsamında 408 banka hesabı, 35 taşınmaz, 31 araç ve 10 şirkete el koyma tedbiri uygulandığı bildirildi.
Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, soruşturmaların tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların titizlikle devam ettiğini kaydetti.
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