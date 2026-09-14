8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 177 gözaltı kararı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sekiz il merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. Operasyonlarda, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 17 milyar 750 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi.

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Adıyaman, Çorum, Konya, Manisa, Muş, Muğla, Siirt ve Tekirdağ merkezli operasyonlarda, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ve yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktuklarının tespit edildiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamında 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 17 milyar 750 milyon liralık para hareketliliği bulunduğu belirlendi.

Operasyonlarda ayrıca çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bakanlık açıklamasında, operasyonlarda görev alan jandarma personeli, ilgili daire başkanlıkları, MASAK, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçenlere teşekkür edildi.