Adana'da kayıp olarak aranan Halil Baz ormanlık alanda ölü bulundu
Adana'nın Kozan ilçesinde kayıp olarak aranan Halil Baz'ın cansız bedeni, arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 01 Ağustos 2026 - 09:42 Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
AA'daki habere göre olay; Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldi. Evinden dün ayrılan Halil Baz'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine AFAD, jandarma ve Yesevi Arama Kurtarma (YAK) ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.
Çalışma sonucu ekipler, Horzum Yaylası'ndaki ormanlık alanda Baz'ın cansız bedenini buldu.
Cansız beden, olay yerindeki incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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